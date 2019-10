ANOMALIE beim Party.San

Nach BELPHEGOR im abgelaufenen Sommer und HARAKIRI FOR THE SKY anno 2018 dürfen auch kommendes Jahr wieder ein paar österreichische Nachbarn beim Party.San Metal Open Air nicht fehlen: Die Leobendorfer Senkrechtstarter ANOMALIE, bei denen auch NOCTE OBDUCTA- und AGRYPNIE-Sänger Torsten Hirsch an der Gitarre mitmischt, werden das thüringische Schlotheim mit ihrem melodischen Black Metal beehren.



Damit stehen bislang auf dem Programm (in alphabetischer Reihenfolge):



1914

ALCEST

ANOMALIE

DISMEMBER

FLESHCRAWL

GRACELESS

INFERNÄL MÄJESTY

MANEGARM

OBSCURITY

SPACE CHASER



Das Party.San Metal Open Air findet vom 6. bis 8. August 2020 auf dem Flughafen Obermehler in Schlotheim statt. Tickest gibt es hier und weiter Infos auf der Festival-Homepage.





