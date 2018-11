ANTHEM ist bei Nuclear Blast

Wenn man an Metal aus Japan denkt, kommt man um ANTHEM nicht herum. Seit Mitte der Achtziger ist die Band in der Metalszene unterwegs, als einziges Gründungsmtglied ist BassistNaoto Shibata noch dabei. Die Band arbeitete mit verschiedenen Sängern, darunter auch mit Graham Bonnett. Nun ist das Rock-Schiff im Donzdorfer Hafen eingelaufen und wird als erstes Lebenszeichen eine Best-Of-Scheibe mit neu eingesungenen Vocals veröffentlichen. Das Besondere ist, dass diesmal alle Lieder mit englischen Texten versehen sein werden. Am 29. März wird "Nucleus" in die Läden kommen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: anthem nucleus