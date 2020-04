AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN: Langer Name, wenig bekannt

Prosthetic Records vermerkt für den ersten Maitag 2020 die Veröffentlichung eines interessanten Debütalbums beim kalifornischen Label: "All Fell Silent, Everything Went Quiet". Das stammmt von einer niederländischen Band mit ebenfalls langem Namen: AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN. Von denen läßt sich nicht viel Biographisches finden, nur, dass sie recht fleißig waren, diese drei Mitglieder.

Sie nennen ihre Einflüsse den Black Metal, aber auch den Doom und Goth Metal der frühen Neunziger. Der Promotext fängt es auch ganz gut ein:

A ten track chronology of the human condition that heaves under the weight of both distortion and emotion, condensed into majestic passages through a choir of multiple instruments and soaring vocals.

Hier ein schönes Beispiel.