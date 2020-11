Die EP "Letters From A Lost Soul - Act I: The World One Forms" des kanadischen Prog-Projektes ARCANA ist bei v13.net gestreamt worden. Die Scheibe erscheint an diesem Freitag, dem 6. November auf dem Markt.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: arcana letters from a lost soul - act i the world one forms stream