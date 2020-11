ARCH ENEMY & BEHEMOTH auf Co-Headliner Tour

Während man sich angesichts der fortgesetzten Corona-Pandemie derzeit noch gar nicht vorstellen kann, künftig wieder in Konzerthallen zu stehen und Headbanger-Partys zu feiern, planen die beiden markanten Death-Metal-Combos ARCH ENEMY und BEHEMOTH unter der Überschrift "The European Siege 2021" eine Co-Headliner-Tour für das kommende Jahr. Unterstützt werden sie dabei von den nicht minder gefragten Engländern von CARCASS und der Goth-Formation UNTO OTHERS.

Im wahrscheinlich noch ziemlich übersichtlichen Kalender für 2021 möge man sich daher die folgenden Termine reservieren:

15.10. 2021 Berlin, Columbiahalle

20.10. 2021 AT–Wien, Gasometer

22.10. 2021 Ludwigsburg, MHP Arena

26.10. 2021 CH-Zürich, Samsung Hall

27.10. 2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

29.10. 2021 München, Zenith

30.10. 2021 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10. 2021 Hamburg, edel-optics.de Arena