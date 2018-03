AREA 53 OPEN AIR: IN EXTREMO, DRAGONFORCE, LACUNA COIL und mehr

Nach der Premiere 2017 wird es auch 2018 eine neue Auflage des AREA 53 OPEN AIRs geben. Jetzt wurden zahlreiche Bands bekannt gegeben: IN EXTREMO DRAGONFORCE LACUNA COIL, THE UNGUIDED, OST+FRONT, VINEGAR HILL, CHAOS MESSERSCHMIDT, APIS, VEINS OF SUFFERING, JAM THE ROCK BAND, WHOREHOUSE, RESTLESS BONES.

Das Festival wird am 14. Juli in Leoben in Österreich stattfinden. Tickets kann man für 49 Euro über bandmeetsband.at oder Oeticket bestellen.