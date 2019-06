ARIA - Kompletter KIT-Gig auf YouTube

Das "Keep It True"-Festival und die russischen Metal-Giganten ARIA präsentieren euch über den offiziellen YouTube-Kanal des Festivals den kompletten Mitschnitt des heurigen KIT-Gigs der Band in bester Sound- und Bildqualität. Wer nicht dabei sein konnte, kann nun bestaunen, was er verpasst hat, und wer dabei war, der erschließt sich eine tolle Quelle der Erinnerung.



Wer bedenkt, dass die Band ein paar Tage danach vor 10.000 Leuten in Moskau aufgetreten ist, der weiß, dass es ein Privileg für die KIT-Pilger war, diesem Event beiwohnen zu dürfen.

Schaut unbedingt einmal hinein:

