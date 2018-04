ARTILLERY: Re-Release von

Metal Mind aus Polen wird das vierte Album der Thrash-Dänen, ursprünglich aus dem Jahr 1999, erneut veröffentlichen, und dabei ihrem Digi-Pak vier Bonustracks mitgeben. Hier ist die Trackliste:

1. Cybermind

2. How Do You Feel

3. Out Of The Trash

4. Final Show

5. Www

6. Violent Breed

7. Theatrical Exposure

8. B.A.C.K.

9. The Cure

10. Paparazzi

Bonus Tracks:

11. Fly

12. Jester

13. Cybermind (Rough Mix)

14. Cybermind (Live In Copenhagen 2008)

Erscheinungstermin der Scheibe ist der 8. Juni.