Am 16. November erscheint "The Face Of Fear", das neue Album der dänischen Kult-Thrasher ARTILLERY. Das neunte Album der Band bzw. das inzwischen dritte im aktuellen Line-Up wird in diesen Formaten zu erhalten sein:

Ltd. Digipak-CD (mit zwei exklusiven Bonus-Tracks)

180 g Vinyl (schwarz) Opaque Grey Blue Marbeld Vinyl (ltd. 300 - EU-Exclusive) Golden Yellow Blue Marbled Vinyl (ltd. 200 - EU-Exclusive) Blue Green / White Splattered Vinyl (ltd. 100 - EMP-Exclusive) Blue/Black Marbled Vinyl (ltd. 300 - US-Exclusive)

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

The Face Of Fear

Crossroads To Conspiracy

New Rage

Sworn Utopia

Through The Ages Of Atrocity Thirst For The Worst Pain Under Water (Instumental) Preaching To The Converted Mind Of No Return (Bonus-Track der Erstauflage/ Neuaufnahme eines Songs vom ersten Demo aus dem Jahr 1982) Doctor Evil (Bonus-Track der Erstauflage / 2018er Version)

Einen ersten Eindruck kann man sich schon holen, denn zum Titeltrack wurde vor kurzem bereits ein Video veröffentlicht:

