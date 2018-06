ARTIZAN: Dämonen im August

Die US-Metaller von ARTIZAN veröffentlichen am 17. August 2018 ihr neues Album "Demon Rider" via Pure Steel Records. Dabei wird es zwei Versionen geben, eine auf 750 Exemplare limitierte Version als Doppel-CD mit Bonustracks und die reguläre Edition.



Die Tracklist der Standard-Variante liest sich wie folgt:

1. Demon Rider

2. The Hangman

3. Soldiers of Light

4. The Endless Odyssey

5. When Darkness Falls

Total Playing Time: 33:11 min



Die limitierte Ausgabe enthält folgende Songs:

CD 1

1. Demon Rider

2. The Hangman

3. Soldiers of Light

4. The Endless Odyssey

5. When Darkness Falls

6. Demon Rider (feat. Harry Conklin, Bonustrack)

7. Hopeful Eyes (Live)

8. I Am The Storm (Live)

CD 2

1. Demon Rider (instrumental, drums-bass)

2. Soldiers of Light (instrumental, drums-bass)

3. Demon Rider (instrumental, drums-bass)

4. The Endless Odyssey (instrumental, drums-bass)

5. When Darkness Falls (instrumental, drums-bass)

Total Playing Time: 79:35 min



Neben Harry Conklin am Mikro für den Bonustrack ist zudem Joey Vera (FATES WARNING, ARMORED SAINT) bei allen Songs am Bass zu hören.

