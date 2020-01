ASHEN HORDE: Charity-Single für Australien

In der Band, die größtenteils in Kalifornien lebt, schlagzeugt aber auch der Drummer Robin, der in New South Wales lebt, einem von den Buschbränden am stärksten geschädigten australischen Bundesstaat.

Die ASHEN HORDE hat daher beschlossen, das Stück 'A Semblance Of Normalcy' zu veröffentlichen und die Einnahmen an den World Wildlife Fund Australia zu spenden.

Das Stück kann man sich hier anhören. Und reagieren.