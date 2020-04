ASH RETURN: Hardcore +True Metal = Swordcore

Da haben aber die Kurzhaarköpfe gequalmt und dieses neue Sub Sub Genre erfunden. Das ging so: die Hardcoreband MIOZÄN löste sich nach zwei Bandphasen und viel Bewegungen im Bandgefüge genau vor einem Jahr offiziell auf. Der Sänger fehlte, die Musiker kannten sich jedoch seit Beginn der 1990er Jahre.

Für 4/5 der Band ist aber relativ schnell klar, dass "keine Musik mehr machen" keine Option ist, unter dem Namen MIOZÄN weiterzumachen jedoch noch weniger zur Debatte steht. Man einigt sich im heimatlichen Walsrode: Zwar soll der Haupteinfluss weiterhin klassischer Hardcore der späten 1980er bleiben, allerdings entscheidet man sich für die Hinzunahme klassischer Metal-Einflüsse.

Wie das Schicksal es will, finden Tank, Kniffel, Gerrit und Outso in Johnny La Bomba von den Heavy Metallern GLORYFUL recht schnell den passenden Mann fürs Mikro, erfinden kurzerhand ein eigenes, brandneues Genre namens "Swordcore". Und sind als ASH RETURN auf der Bühne.

Das Debüt der Niedersachsen also wird sich "The Sharp Blade Of Integrity" nennen und über Swell Creek Records am 01.05.2020 erscheinen.