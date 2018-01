AT THE GATES kann nun ganz genau den 18.05.2018 als den Veröffentlichungstag ihres neuen Albums "To Drink From The Night Itself" datieren. 2015 war über Century Media "At War With Reality" erschienen, wo die Band auch geblieben ist.

