AVALAND: Erste Single aus der Metal-Oper

Das Symphonic-Metal-Quintett AVALAND hat die erste Single seiner für April 2021 angekündigten Metal-Oper "Theater Of Sorcery" veröffentlicht. Und die Fantasy-Rocker aus Grenoble präsentieren auch gleich den Titeltrack.

Die Metal-Oper besteht aus insgesamt elf Tracks, für die sich die Band mit Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Zak Stevens (SAVATAGE, TSO), Zaher Zorgati (MYRATH), Emmanuelson (RISING STEEL), Stéphan Forté (ADAGIO) und Madie (NIGHTMARE) einige Gäste ins Haus geholt hat:

1. Theater Of Sorcery - feat. Emmanuelson

2. Gypsum Flower - feat. Scheepers/Emmanuelson/Zorgati

3. Let the Wind Blow - feat. Zorgati/Heli/Kanji

4. Storyteller - feat. Zak Stevens

5. Escape To Paradise - feat. Zorgati/Kanji

6. Holy Kingdom Of Fools - feat. Jeff Kanji

7. Never Let Me Walk Alone - feat. Madie

8. Deja-Vu - feat. Emmanuelson

9. I’ll Be Ready For Your Love - feat. Heli Andrea

10. War Of Minds - feat. Zorgati/Madie

11. Rise From The Ashes - feat.orgati/Madie/Stevens/Heli/Kanji/Emmanuelson/Scheepers