AVANTASIA spielt Jubiläumsshows

Tobias Sammets Projekt ist tatsächlich 20 Jahre alt! Wow, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber in der Tat, "Avantasia - The Metal Opera" stammt aus dem Jahr 2000. Da ist es mehr als angemessen, dass Tobi 2020 ein paar besondere History-Konzerte spielen wird. Bislang sind zwei Shows bestätigt:

08.07. Gävle - Gasklockorna (Schweden)

21.08. Coburg - Schlossplatz

Ich denke, dass da noch etwas dazukommen wird. Der Mastermind selbst sagt; "Es war ein langer Weg bis hierher: eine spannende, von harter Arbeit geprägte und oft mit dem Eingehen von Risiken verbundene Reise, bei der ich auch manchmal am Limit war. Trotzdem möchte ich keine Minute missen. Ohne diesen behaglichen Rückzugsort namens AVANTASIA, mit all den kreativen Freiheiten und Möglichkeiten, wäre ich in dieser oberflächlichen und stromlinienförmigen Hochglanzindustrie des Musikbusiness mit seinen unerfüllbaren und zum Teil lächerlichen Erwartungen wahrscheinlich schon längst durchgedreht und ausgebrannt. Meine Naivität, im Alter von 20 Jahren ohne lange darüber nachzudenken AVANTASIA ins Leben zu rufen, hat mir die Türen zu meiner eigenen kleinen Welt geöffnet, die sich in meinem eigenen Rhythmus dreht. Wobei man natürlich dennoch ständig Impulse bekommt und neue Möglichkeiten entdeckt, weil man seine eigenen Grenzen durchbricht, ohne es zu merken, wenn man Seite an Seite mit seinen Helden und den Besten der Besten arbeitet und von ihnen immer wieder zu Höchstleistungen getrieben wird. 20 Jahre! Und ein Ende ist dank meiner Fans und der wundervollen AVANTASIA-Familie nicht in Sicht. So ein Jubiläum müssen wir einfach begießen, und was würde sich besser als Rahmen dafür eignen, als eine Best-Of-Show auf wenigen ausgewählten Festivals mit unseren größten Songs, sowie älteren Perlen, die wir lange nicht oder noch nie gespielt haben? Ich möchte mich damit auch bei allen bedanken, die diesen Weg bis hierher mit mir gegangen sind und freue mich auf eine großartige Show mit einigen meiner wundervollen Weggefährten!"

In diesem Jahr finden noch die letzten Auftritte der aktuellen Tour zum Nummer-eins-Album "Moonglow" statt, die man hier sehen kann:

13.12. München - Zenith

14.12. Karlsruhe - Knock Out Festival

15.12. Bochum - RuhrCongress