AVATARIUM mit neuem Video

Die Doom Metaller AVATARIUM präsentieren mit einem Akustikperformancevideo zu 'Lay Me Down' einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album "The Fire I Long For", welches am 22. November erscheint.

Zu sehen gibt es dieses auf YouTube:

Gitarrist Marcus Jidell kommentiert das Video: "Beim Schreiben dieses Songs haben wir uns von Bands der späten 60er Jahre, wie bspw. THE DOORS oder CROSBY, STILLS & NASH, inspirieren lassen. Die nun vorliegende Version haben wir vor wenigen Tagen aufgenommen, als wir uns eine kleine Auszeit zwischen all den Promoaktivitäten für unsere neue Platte gegönnt haben. Musik so einfach gehalten zu spielen - ohne donnerndes Schlagzeug und harte Gitarren - ist eine unserer vielen Leidenschaften. Die Albumversion des Tracks ist hingegen eine andere Hausnummer."