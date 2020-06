AVATAR: Zweites Lied aus dem kommenden Album

Das Album "Hunter Gatherer" wird erst am 7. August erscheinen, aber hier ist bereits das zweite Lied aus dem Album in Form von 'God of Sick Dreams':

Das Album wird diese Trackliste enthalten

1. Silence in the Age of Apes

2. Colossus

3. A Secret Door

4. God of Sick Dreams

5. Scream Until You Wake

6. Child

7. Justice

8. Gun

9. When All but Force Has Failed

10. Wormhole

und als Digipak-CD, schwarzer Gatefold-LP+CD und deluxe LP+CD in farbigem Vinyl erscheinen. Wer die erste Single verpasst hat, kann hier nochmal 'Silence in the Age of Apes' hören:

