Eigentlich erschien der aktuellen Langspieler "The Stage" der Amerikaner AVENGED SEVENFOLD bereits im Jahr 2016 und trumpfte damals mit einem geschickt geplanten Überraschungs-Release auf, bei dem die Band die Platte über Nacht unangekündigt in die Läden brachte. In den folgenden Monaten wurde das Album jedoch mit weiterem Bonusmaterial aus den Aufnahme-Sessions ergänzt, das allerdings bisher nur als Download erhältlich war.

Das ändert sich am 15. Dezember, denn dann erscheint "The Stage" in einer Deluxe Edition mit sämtlichen Bonustracks, sowie weiteren vier Live-Versionen von 'The Stage', 'Paradigm', 'Sunny Disposition' und 'God Damn'.

