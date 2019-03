AWAKEN I AM besingt toten Freund

Die Emo-Metal-Core-Kapelle AWAKEN I AM wird am 26.04.2019 bei Victory Records die neue EP "The Beauty In Tragedy" erscheinen lassen.

Die Kollektion von fünf Songs sind als Tribut an das zuletzt verstorbene Mitglied Connor Verner-Oakley zu sehen, und beinhaltet die vorab veröffentlichten Videos zu 'Dissolution' und 'Kin' und drei neue Songs, die allesamt deren ehemaligen Gitarristen gedenken.

Hier ist das Video zu 'Kin' zu sehen.

Foto: (c) Pressefreigabe Victory Records/ Gordeon Music