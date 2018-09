AXEL RUDI PELL: Lyrik-Video veröffentlicht

AXEL RUDI PELL hat ein Lyrik-Video zu 'The Wild And The Young' veröffentlicht. Das Stück stammt aus dem im März erschienenen Album "Knights Call".



Das Album stieg auf Platz 9 in die deutschen Charts ein, in der Schweiz auf Platz 15 und in Österreich auf Platz 26. Weiterhin konnte sich das Album chartsmässig in Schweden, Belgien, UK und den USA behaupten.







AXEL RUDI PELL geht im Oktober und November auf den zweiten Teil der "Knights Call-Tour", diesmal als Haupt-Support ist THE UNITY mit dabei und zusätzlich noch bei ausgewählten Shows CHRIS BAY(*):



AXEL RUDI PELL "KNIGHTS CALL" - TOUR 2018 - Part 2

18.10. Bremen - Aladin

24.10. AT-Wien - Szene *

26.10. Memmingen - Kaminwerk

27.10. Leipzig - Hellraiser

30.10. Langen (Frankfurt) - Neue Stadthalle *

31.10. Karlsruhe - Substage

02.11. Emden - Live Music Center

03.11. Weissenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise

04.11. Köln - Essigfabrik

