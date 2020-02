AXEL RUDI PELL veröffentlicht neue Single und Lyrik-Video

Am 24. April erscheint das neue Album Sign Of The Times über SPV / Steamhammer. Daraus stammt der Song Gunfire, der jetzt vorab als Single veröffentlicht wurde. Das Lyrik-Video zu dem Stück könnt ihr euch hier ansehen:







Axel Rudi Pell sagt: "Ich habe den Text im letzten Jahr geschrieben, aber leider belegen die aktuellen Ereignisse in Deutschland gerade, dass wir in einer sehr unsicheren Zeit leben. GUNFIRE befasst sich genau mit diesem Thema!"



AXEL RUDI PELL Tour 2020:



Part 1



02.05. DE-Singen - Stadthalle

04.05. DE-München - Backstage

05.05. CH-Bern - Bierhübeli

07.05. DE-Köln - Essigfabrik

08.05. DE-Leipzig - Werk 2

10.05. DE-Bochum - Zeche

12.05. DE-Berlin - Huxleys

13.05. DE-Hannover - Capitol

19.05. DE-Hamburg - Grosse Freiheit 36

20.05. DE-Langen - Neue Stadthalle

21.05. DE-Karlsruhe - Substage

22.05. DE-Saarbrücken - Garage

23.05. DE-Bochum - Zeche



Part 2



15.10. DE-Bremen - Aladin

16.10. DE-Dresden - Tante Ju

20.10. AT-Wien - Szene

21.10. DE-Nürnberg - Hirsch

23.10. DE-Memmingen - Kaminwerk

24.10. DE-Erfurt - Central

27.10. DE-Aschaffenburg - Colos-Saal

28.10. DE-Stuttgart - LKA Longhorn

30.10. CH-Pratteln - Z7

01.11. DE-Bochum - Zeche

