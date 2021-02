A TERGO LUPI stellt neue Single 'Hoar Frost' vor

Die italienische Darkfolk-Band wurde 2018 von Camilla Ferrari (Tagelharpa, Gesang und Laute), Luca Villa (irische Bouzouki, Halsgesang und Flöten) sowie Fabio Del Carro (Lead-Gesang, Percussion, Lyra, Bass und Gitarre) gegründet. 2019 wurde ihr Debütalbum "Out Of The Fence" veröffentlicht. Nachdem die Musiker bereits letztes Jahr fünf neue Songs der Öffentlichkeit preisgaben, wurde heute ein neues Video namens 'Hoar Frost' online gestellt.

Quelle: YouTube Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: a tergo lupi hoar frost out of the fence single video 2021 darkfolk