Alice Cooper - 'Social Debris'

Herr Cooper hat sich anlässlich seines heutigen Geburtstages dazu entschlossen, ein weiteres Video aus seinem neuen Album "Detroit Stories" zu veröfentlichen: 'Social Debris'.

Als ganz besonderes Geburtstagsgeschenk an seine Fans wird 'Social Debris' für 24 Stunden als kostenloser Download auf seiner Website www.alicecooper-detroitstories.com erhältlich sein.



Zu 'Social Debris' sagt Alice Cooper selbst: "Die Single “Social Debris” ist ein Geschenk an Detroit, an meine Fans und an mich selbst. Der Song wurde von der ursprünglichen Bandbesetzung geschrieben. Wir haben nie geglaubt, dass wir jemals irgendwo reinpassen würden – die Alice Cooper Band passte nirgendwo dazu, weil wir immer Dinge taten, die keine andere Band gemacht hat. Wir passten nicht in die Folk-Szene, nicht in die Metal-Szene, eigentlich in keine Szene, die es damals gab. Deshalb fühlten wir uns immer wie Außenseiter. Wir fühlten uns wie sozialer Abfall, wir waren in unserer eigenen kleinen Welt. Also ist 'Social Debris' einfach ein Lied, dass die originale Band über sich selbst geschrieben hat. Und am Ende klang der Song, als wäre er direkt aus dem Jahr 1971 entstammt. Das ist einfach die originale Band – da ist nichts zu ändern, es ist einfach gut."

Dem ist nicht wirklich etwas hinzuzufügen, was ihr spätestens dann merkt, wenn ihr euch den Song anhört. Und fürs Auge gibt es noch ein schickes Foto von Alice.









https://www.youtube.com/watch?v=8U0QhxO2kjQ&feature=youtu.be



Foto Alice Cooper: Copyright earMUSIC - Photocredit Jenny Risher