BAD RELIGION immer wieder Zweiminüter

Die kalifornischen Punkrockprofessoren präsentieren mit 'Emancipation Of The Mind' ein neues musikalisches Lebenszeichen. Das Stück entstand ursprünglich während der Aufnahmen des aktuellen Studioalbums "Age Of Unreason", das 2019 auf Epitaph veröffentlicht wurde.

