BAD WOLVES übergibt Viertelmillion Dollar Spende!

Mit ihrer Coverversion von 'Zombie' hat die US Band BAD WOLVES einen Hit gelandet. Ursprüngiich hatte CRANBERRIES-Sängerin Dolores O'Riordan das Lied einsingen sollen, doch am Tag der Aufahmen verstarb die Musikerin mit nur 47 Jahren. Daraufhin beschloss die Band, die Einnahmen der Single Dolores' Familie zukommen zu lassen. Nur wenige Wochen später konnte die Band einen Scheck über $250000 Dollar übergeben an O'Riordans Söhne Donny Jr. und Taylor Burton sowie ihren Vater Don Burton.

(Foto: Seven Eleven Music)