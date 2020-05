BALL ist zurück

Was sich liest wie eine Meldung aus der darniederliegenden Welt des Sports ist aber keine von denen. Der Schwede Syrek Ball, der laut Presseinfo ein dunkles zurückgezogenes Leben im Norden Europas lebt, kaum sichtbar ist wund sein wird und mit seinen beiden älteren Brüdern das Trio BALL bildet, wird demnächst ein weiteres Album erscheinen lassen.

"Like You Are – I Once Was – Like I Am – You Will Never Be" wird es genannt und bald bei Subliminal Sound erscheinen. 'Sacred Snow' kann man sich hier näher behören.