BANG YOUR HEAD 2019: Running Order steht

Endspurt, am 10. Juli geht es los, Schwaben wird wieder beben. Hier ist die Running Order und alle Spielzeiten der vier Tage Metal-Sause:

MITTWOCH, 10. Juli (Warmup-Show)

19:00 19:50 ENDLEVEL (H)

20:05 20:55 WARKINGS (H)

21:10 22:30 GRAVE DIGGER (H)

22:55 00:25 BATTLE BEAST (H)

00:40 02:00 GRAILKNIGHTS (H)



DONNERSTAG, 11. Juli

11:30 12:20 STORMWARRIOR

12:30 13:25 SORCERER

13:40 14:35 AUDREY HORNE

14:50 15:45 BRAINSTORM

16:00 17:00 THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

17:20 18:20 HARDCORE SUPERSTAR

18:45 19:55 SOULFLY

20:30 23:00 MICHAEL SCHENKER FEST

17:30 18:20 I'LL BE DAMNED (H)

18:35 19:30 KEEP OF KALESSIN (H)

19:50 20:50 DREAM EVIL (H)

21:10 22:30 VENOM INC. (H)

23:00 00:30 VISIONS OF ATLANTIS (H)



FREITAG, 12. Juli

11:30 12:20 TRAITOR

12:30 13:20 PICTURE

13:35 14:30 ENFORCER

14:45 15:40 EKTOMORF

15:55 16:50 BEAST IN BLACK

17:05 18:05 CIRITH UNGOL

18:25 19:25 DARK TRANQUILLITY

19:45 20:55 KROKUS

21:25 23:00 STEEL PANTHER

17:30 18:20 DUST BOLT (H)

18:35 19:30 EVERGREY (H)

19:50 20:50 ATTIC (H)

21:10 22:30 EXHORDER (H)

23:00 00:30 MANTAR (H)



SAMSTAG, 13. Juli

11:30 12:20 SCREAMER

12:35 13:25 RAM

13:40 14:35 FLOTSAM AND JETSAM

14:50 15:45 ARMORED SAINT

16:00 16:55 CANDLEMASS

17:15 18:15 METAL CHURCH

18:40 19:40 SKID ROW

20:20 22:50 AVANTASIA

17:30 18:20 KICKIN VALENTINA (H)

18:35 19:35 OMNIUM GATHERUM (H)

19:50 21:00 TRIBULATION (H)

21:20 22:40 EINHERJER (H)

23:00 00:30 ROSS THE BOSS (H)

Tickets gibt es noch über die Festival-Webseite!