BANG YOUR HEAD!!!-Festival: AVANTASIA und MICHAEL SCHENKER FEST komplettieren das Billing!

Mit der Bestätigung der letzten beiden noch fehlenden Headlinern AVANTASIA und dem MICHAEL SCHENKER FEST ist das Line-Up für die diesjährige Auflage des BANG YOUR HEAD!!!-Festival komplett.

Somit werden folgenden Bands vom 11. bis 13. Juni in Balingen auftreten:

Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

AUDREY HORNE

BRAINSTORM

DREAM EVIL

EXHORDER

HARDCORE SUPERSTAR

I'LL BE DAMNED

KEEP OF KALESSIN

MICHAEL SCHENKER FEST

SORCERER

SOULFLY

STORMWARRIOR

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

VISIONS OF ATLANTIS

Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)



ATTIC

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

KROKUS

MANTAR

PICTURE

STEEL PANTHER

TRAITOR

VENOM INC.



Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)



ARMORED SAINT

AVANTASIA

CANDLEMASS

EINHERJER

FLOTSAM AND JETSAM

KICKIN VALENTINA

METAL CHURCH

OMNIUM GATHERUM

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

TRIBULATION

Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage