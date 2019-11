BANG YOUR HEAD!!!: 2020 wird Balingen von Engeln heimgesucht!

Der Fünfte genauer gesagt, denn wie heute bekanntgegeben wurde, konnte man für das Festival im nächsten FIFTH ANGEL verpflichten. Da "The Third Secret", das im letzten Jahr veröffentlichte Comeback-Album das Herz jeden US Metal-Fanatikers höher schlagen hat lassen, ist anzunehmen, dass FIFTH ANGEL bei ihrer Balingen-Premiere (!) auch diesen Dreher entsprechend vorstellig machen werden.

Das bisherige Line-up für die unter dem Motto "25 & Alive" stattfindende Jubiläums-Sause des "Bang Your Head!!"-Festivals im nächsten Jahr, das vom 16.-18.07.2020 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht daher momentan folgendermaßen aus:

Bands Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

ACE FREHLEY

ANTHEM

BENEDICTION

LEATHERWOLF

RAGE

SAXON

SHAKRA

SPACE CHASER

UNLEASHED

WINTERSTORM

Bands Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEGION OF THE DAMNED

MEMORIAM

MIDNIGHT

PRAYING MANTIS

SKULL FIST

SNAKEBITE

TANKARD

Bands Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)

HARDCORE SUPERSTAR

LORD VIGO

NIGHT DEMON

ONSLAUGHT

RIOT V