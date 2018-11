BANG YOUR HEAD!!!: ARMORED SAINT bestätigt!

Weihnachten, Ostern, Geburtstag und was sonst noch alles so gefeiert werden kann / soll / muss, dürfte für jeden US Metal-Fanatiker im kommenden Jahr am zweiten Juli-Wochenende zusammengelegt werden. Heute wurde nämlich die Verpflichtung von ARMORED SAINT für die kommende Ausgabe des "Bang Your Head!!!"-Festivals bekanntgegeben.

Das bisher bestätigte Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ARMORED SAINT

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

VENOM INC.







Quelle: Bang Your Head!!! Festival