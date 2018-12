BANG YOUR HEAD!!!: DREAM EVIL bestätigt!

Wie am Freitag bekanntgegebenen wurde, konnten die Veranstalter eine hierzulande nur ganz selten astierende Band aus Schweden dazu bewegen 2019 beim "Bang Your Head!!!" aufzutreten. Die Rede ist von DREAM EVIL, der Formation rund um Produzenten-Ikone Fredrik Nordström.

Diese feinen Herren haben doch tatsächlich seit 2013 (genauer gesagt, seit ihrem letztmaligen Auftritt beim "Bang Your Head!!!") nicht mehr in Mitteleuropa gespielt. Nun denn DREAM EVIL, es ist wahrlich an der Zeit, auch bei uns mal wieder ordentlich loszulegen!

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht daher momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ARMORED SAINT

ATTIC

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DREAM EVIL

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

SOULFLY

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

TRIBULATION

VENOM INC.