BANG YOUR HEAD!!!: Das Billing der

Die längst zur Tradition gewordene "Warm-Up-Show" am Vorabend (also am Mittwoch, 15.7.2020) des "Bang Your Head!!!"-Festivals wird auch 2020 in der " volksbank*messe" am Messegelände in Balingen über die Bühne gehen. Entsprechend dem Jubiläums-Motto "25 & Alive" haben sich die Veranstalter nicht lumpen lassen und einige Hochkaräter verpflichten können.

Mit dabei sein werden:

NIGHT VIPER

MANIMAL

CIVIL WAR

BLAZE BAYLEY (als "Special Guest" und einem speziellen IRON MAIDEN-Set)

und als Headliner: D-A-D mit einer ganz speziellen, aufwendigen Show

Tickets gibt es zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr im Online Shop (https://www.bang-your-head.de/shop/)