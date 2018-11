BANG YOUR HEAD!!!: ENFORCER bestätigt!

Die heute für das Festival bestätigten Schweden zählen zwar an sich immer noch zur Garde der "jungen Wilden", werden aber dennoch in Bälde ihr bereits fünftes Langeisen veröffentlichen.

Auch über "Bang You Head!!!"-Erfahrung verfügen Olof Wikstrand und seine Kollegen längst, konnten sie doch bereits 2010 und 2015 ihre Klasse vor Ort unter Beweis stellen. Es ist also erneut mit bester Stimmung zu rechnen, wenn ENFORCER im nächsten Jahr in Balingen zu Gast ist.

Das Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht (in alphabetischer Reihenfolge) demnach aktuell so aus:

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EKTOMORF

ENFORCER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.