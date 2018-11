BANG YOUR HEAD!!!: Heute bestätigt: Der schrillste Headliner der Festival-Geschichte!

Seit heute steht das Freitags-Programm des nächsten "Bang Your Head!!!"-Festivals fest. Dafür konnte man man die wohl schrillste und bunteste Band überhaupt als Headliner verpflichten: STEEL PANTHER!

Die US-Rocker werden sich am Festival-Freitag (12.07. 2019; vorab zum Eintragen in eure Kalender) als letzte Band auf die Open Air-Bühne begeben um die Party an diesem Tag zum, ähem, Höhepunkt zu bringen. Mehr Glam, Sleaze, Haarspray und Entertainment geht nämlich wirklich nicht! Oh yeah, Baby!

Das Line-up für Festival (11.-13.07.2019; Messegelände Balingen) sieht (in alphabetischer Reihenfolge) aktuell daher so aus:

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EKTOMORF

ENFORCER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

VENOM INC.