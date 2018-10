BANG YOUR HEAD!!!: PICTURE bestätigt!

Mit PICTURE hat das Veranstalter-Team heute die Verpflichtung einer echten Legende für das Festival im kommenden Jahr bestätigt. Die seit 2007 erneut im Original-Line-Up existierende Formation betourt anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens momentan diverse Clubs in Europa um sämtliche Klassiker aus dem Repertoire zu spielen. Mal sehen, ob wir in Balingen dazu nicht auch den einen oder anderen Track der zuletzt aufgelegten Scheiben "Old Dogs, New Tricks" und "Warhorse" zu hören bekommen.

Das Festival-Line-Up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) bisher folgendermaßen:

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS