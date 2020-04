BARISHI: Neues Album

Die amerikanische Band BARISHI wird am 24.04.2020 ihr neues Album veröffentlichen. "Old Smoke" erscheint via Season Of Mist. Mit 'Blood Aurora' wurde bereits ein Song veröffentlicht.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. The Silent Circle (10:53)

2. Blood Aurora (10:21)

3. The Longhunter (06:21)

4. Cursus Ablaze (02:05)

5. Entombed in Gold Forever (06:35)

