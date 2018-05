BATTLEROAR streamt 'We Shall Conquer'

Das vollständige Album "Codex Epicus" wird am 15. Juni über Cruz Del Sur erscheinen, doch den epischen Song 'We Shall Conquer' kann man bereits im Stream auf der Bandcamp-Seite der Band hören. Auf dem Album werden folgende Lieder sein:

Awakening the Muse

We Shall Conquer

Sword of the Flame

Chronicles of Might

The Doom of Medusa

Palace of the Martyrs

Kings of Old

Enchanting Threnody

Stronghold (CD BONUS TRACK -new version)

Die Band wird das neue Werk, ihr fünftes Studioalbum, auch live mit einer Tour unterstützen.