BATTLEROAR verliest den

Lang hat es gedauert, aber am 15. Juni wird mit "Codex Epicus" der Nachfolger zum 2014er Album "Blood Of Legends" per Cruz Del Sur erscheinen, bei dem BATTLEROAR erstmals mit Gerrit Mutz am Mikrophon unterwegs waren. Die Griechen haben diesmal keinen Geringeren als MANILLA ROAD-Mainman Mark Shelton als Gast dabei. Eine Tour ist ebenfalls angekündigt.

