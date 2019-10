BATTLESWORD ist jetzt bei Black Sunset/MDD

Das deutsche Label für den harten Geschmack hat sich die Dienste der Melodic Deather BATTLESWORD gesichert und wird am 22. November das neue Album mit dem hübschen Titel "And Death Cometh Upon Us" veröffentlichen, die dritte Langrille der Nordrhein-Westfalen.



