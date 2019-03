BATTLE BEAST mit neuem Video

Die Schweden haben ein neues Video zu dem Stück 'Eden' veröffentlicht. Das Track stammt von am 22. März erscheinenden Album "No More Hollywood Endings".

Gitarrist Joona Björkroth erzählt: "Eden' ist vor rund einem Jahr entstanden, als ich eine extrem harte Lebensphase durchgemacht habe. Ich habe den Song für mich selbst geschrieben, um mir zu verdeutlichen, dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Viele schlimme Dinge, die Menschen erleben, entstehen im eigenen Kopf und können einfach durch Loslassen überwunden oder gar vermieden werden. Dieser Song ist ein aufrichtiges "F*** you!" an Angst und Schmerz...was auch immer einen bedrückt!"



"Now remember what's inside

The warmth that made you smile

And rise up high

Towards the golden sky

Your Eden"