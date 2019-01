BEAST IN BLACK: Neue Single!

Am 8. Februar erscheint mit "From Hell With Love" das neue Album der finnischen Power Metaller BEAST IN BLACK bei Nuclear Blast.

Mit der zweiten Single 'Die By The Blade' schürt die Band um Anton Kabanen die Vorfreude bereits und veröffentlicht dazu ein Lyricvideo.

Live wird die Band den neuen Titel (hoffentlich) auf der kommenden Tournee, die wir mit POWERMETAL.DE präsentieren, dem Publikum vorstellen:

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nuremberg - Hirsch

08.03. D Munich - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann *SOLD OUT*

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Gothenburg - Sticky Fingers