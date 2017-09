BEAST IN BLACK veröffentlicht das Debüt

Am 3. November wird das Album "Berserker" über Nuclear Blast in die Läden kommen. Die Band um den ehemaligen BATTLE BEAST-Gitarristen Anton Kabanen hat ein Video gedreht, in dem sie die Hintergründe zum Entstehen der Band erklären. Hier kann man es ansehen (der Beginn ist übrigens geradezu episch!): Youtube.

Das Album wird in verschiedenen Formaten erscheinen. Vorbestellungen können auf der Bandwebseite aufgegeben werden. Das Akbum wird folgende Lieder enthalten:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (Bonus Track - DIGI only)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (Bonus Track- DIGI only)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain

Danach wird BEAST IN BLACK als Vorband von W.A.S.P. auf Tour gehen und "Berserker" live präsentieren:

28.10. B Antwerp - Trix

10.11. CH Lausanne - Les Docks

11.11. CH Pratteln - Z7

12.11. NL Tilburg - O13

14.11. D Hamburg - Markthalle

15.11. D Hannover - Capitol

16.11. D Saarbrücken - Garage

17.11. D Oberhausen - Turbinenhalle

18.11. D Geiselwind - MusicHall

20.11. D Frankfurt - Batschkapp

21.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

22.11. D München - Backstage

26.11. A Wien - Arena

Zum Abschluss noch ein bisschen Musik, hier ist das Video zu 'Blind And Frozen': Youtube.