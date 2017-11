BEAST IN BLACK wird BEYOND THE BLACK begleiten

Die deutschen Senkrechtstarter BEYOND THE BLACK werden auf ihrer "Lost In Forever"-Tour im November und Dezember noch eine zweite Vorband mitbringen: die BATTLE BEAST-Ableger BEAST IN BLACK, deren Album "Berserker" gerade die Charts geentert hat, darf neben KOBRA AND THE LOTUS aufspielen. Hier sind die Termine:

25.11.2017 Marktredwitz*

07.12.2017 Köln

08.12.2017 Aschaffenburg

09.12.2017 Karlsruhe

11.12.2017 München

12.12.2017 Leipzig

14.12.2017 Hamburg

15.12.2017 Berlin

16.12.2017 Bochum

17.12.2017 Saarbrücken

*nur lokaler Support