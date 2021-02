Der Sänger wurde in seinem Heimatland wegen Beleidigung religiöser Gefühle zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Zloty und Übernahme der Gerichtskosten verurteilt. Ursache des Verfahrens war ein Social-Media-Post von 2019, in welchem er mit einem Fuß auf ein Bildnis der sog. Jungfrau Maria (Mutter Gottes) tritt. Vier Personen sahen dadurch ihre religiösen Gefühle verletzt, darunter ein konservativer Politiker. Das Urteil wird jedoch von Adam Darski angefochten.

Quelle: Consequence of sound Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: behemoth adam darski nergal 2021 urteil gericht religion beleidigung jungfrau maria mutter gott