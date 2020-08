BEHEMOTH funkt aus der Kirche

Die Polen werden am 5. September einen Auftritt aus einer geheim gehaltenen Kirche unter dem Namen "In Absentia Dei" streamen, wobei der Zuschauer nicht weniger als acht Kameraperspektiven zur Auswahl hat. Tickets kann man auf behemoth.live erwerben.

Als Gast wird IMPERIAL TRIUMPHANT mit einer Show aus The Slipper Room in NYC dabei sein..



BEHEMOTH Frontmann und Visionär Nergal dazu: "Wir bringen unseren treuen Legionen eine neue Opfergabe! Ihr habt BEHEMOTH bereits an so vielen Orten auf der ganzen Welt gesehen, doch noch nie zuvor in der Heiligen Kirche. Dies ist ein wahrlich innovatives Event, von dem es bisher noch nicht viele gab. Es wird ein Ritual geben, ein Sakrileg und das alles aus dem Komfort eures eigenen Zuhauses. Ein weltweites Streaming Event für ein neues Zeitalter. In Absentia Dei."

Der Livestream beginnt um 20 Uhr und Ticketbesitzer können 72 Stunden lang schauen. Es gibt auch Merchandise und bis 28. August gibt es 20% Rabatt auf die Tickets.