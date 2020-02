BENIGHTED läßt es krachen: Mit Jamey Jasta

Die französischen Tech Metaller BENIGHTED haben 'Implore the Negative' eingeschrummst und sich mit Jamey Jasta, Vokalist bei HATEBREED Unterstützung geholt.

"Obscene Repressed", das neue Album, wird per Season Of Mist am 10.04.2020 herausgebracht.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freudlicher Genehmigung von Season Of Mist