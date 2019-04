BEYOND THE BLACK:

Das Album der deutschen Band war letzten Sommer bis in die Top 5 der Charts gestiegen, jetzt gibt es am 3. Mai eine neue Ausgabe des dritten Werkes der Symphonic Metaller als Doppel-CD. Darauf enthalten sein wird das reguläre Album, die drei neuen Lieder 'Spiderweb Of Eyes', 'We Will Find A Way' und 'Still Breathing' sowie eine Best-Of-CD mit Songs der ersten beiden Alben.

