BLACKMORE'S NIGHT - Erste Single vom neuen Studioalbum

Am 12. März 2021 erscheint mit "Nature's Light" das 11. Studioalbum von Blackmore's Night. Daraus haben Ritchie Blackmore und Candice Night jetzt die erste Single 'Once Upon December' veröffentlicht. Das winterliche Lyrikvideo passt prima in die Vorweihnachtszeit und dürfte alle Fans der beiden sowie alle Fans der mittelalterlichen Folk-Pop-Musik erfreuen.





https://www.youtube.com/watch?v=hGOGAjpDTqQ&feature=youtu.be





Das Album ist in mehreren Formaten bei earMUSIC erhältlich, darunter eine streng limitierte 2CD-Hardcover-Mediabook-Edition inklusive einer Bonus-CD mit neun sorgfältig ausgewählten musikalischen Highlights aus Blackmore's Nights umfangreichem Backkatalog. Zudem wird "Nature's Light" als CD Digipak Edition sowie gleich zweimal auf Vinyl erhältich sein - in einer streng limitierten 180g 1LP Gatefold Edition auf gelbem Vinyl und einer 180g 1LP Gatefold Edition auf schwarzem Vinyl.



"Nature's Light" Album Tracklisting:



01. Once Upon December

02. Four Winds

03. Feather In The Wind

04. Darker Shade Of Black (Instrumental)

05. The Twisted Oak

06. Nature's Light

07. Der Letzte Musketier (Instrumental)

08. Wish You Were Here

09. Going To The Faire

10. Second Element



Vor allem mit den beiden Instrumentals 'Darker Shade Of Black' und 'Der letzte Musketier' zeigt Ritchie Blackmore einmal mehr, dass sein Gitarrenspiel noch genauso magisch ist wie eh und je.