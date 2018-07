BLACKSLASH mit neuem Video und bald auch auf Vinyl

Die von mir so gepriesenen BLACKSLASH aus dem Schwarzwald veröffentlichten vor kurzem einen mehr als unterhaltsamen Videoclip zu 'Right To The Top', bei dem es einige befreundete Musikerkollegen von KATANA, STALLION, TRAITOR, SKULLWINX, WITCHTOWER, TURBOKILL, DEFENDER und TRAITOR in Gastauftritten zu bewundern gibt. Zudem gibt es fröhliche Kunde von Iron Shields Records, die den aktuellen BLACKSLASH Output "Lightning Strikes Again", noch im August als Splatter-Vinyl auflegen werden. Youtube.

