BLACK TUSK auf Tour

Die Sludge-Band aus Georgia will ihr fünftes Album "TCBT" bewerben und wird dies hier tun:

04 May 19 London (UK) Desertfest 2019

05 May 19 Berlin (DE) Desertfest 2019

06 May 19 Hamburg (DE) Hafenklang

07 May 19 Kopenhagen (DK) Loppen

08 May 19 Oslo (NO) Revolver

09 May 19 Gothenburg (SE) Musikens Hus

10 May 19 Borlange (SE) Broken Dreams

12 May 19 Athens (GR) An Club

13 May 19 Wiesbaden (DE) Schlachthof

14 May 19 Osnabrück (DE) Bastard Club

15 May 19 Köln (DE) MTC

16 May 19 Brussel (BE) Magasin 4

17 May 19 Mannheim (DE) 7er Club

18 May 19 Martigny (CH) Les Caves du Manoir

19 May 19 Savigliano (IT) Circolo Arci Mazcal

21 May 19 Rome (IT) Evol Live

22 May 19 Bologna (IT) Freak Out Club

23 May 19 Milano (IT) Ligera

24 May 19 Zagerb (HR) Mochvara

25 May 19 Budapest (HU) Dürer Kert

26 May 19 Vienna (AT) Viper Room

28 May 19 Wroclaw (PL) D.K. Luksus